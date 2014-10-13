Фестиваль "Круг света": онлайн-трансляция шоу на фасаде Большого театра

Стартовал фестиваль "Круг света"

В Москве с 10 по 14 октября проходит фестиваль "Круг света". В течение четырех дней на разных площадках профессионалы в области 2D и 3D графики создают мультимедийные и световые шоу.

В этом году фестиваль проходит уже в четвертый раз. Темой фестиваля стало "КругоСветное путешествие". Эта идея отражена во всех световых спектаклях.

Прямую трансляцию шоу, которое показывают на фасаде Большого театра, можно будет в понедельник, 13 октября, посмотреть на M24.ru.

Зрители увидят 3D-проекции, созданные светодизайнерами специально для здания театра. Если в прошлом году главными темами были образ России и балет, то на этот раз художники поразят природой мира и путешествием по разным странам.

Фасад Большого театра будет превращаться в уникальное 3D-полотно. С 19.30 до 23.00 гости фестиваля смогут полюбоваться на уникальные 3D-проекции, разработанные дизайнерами по свету с учетом архитектуры одного из красивейших зданий Москвы.

Когда : 13 октября в 19.00

: 13 октября в 19.00 Что : "Круг света" на фасаде Большого театра

: "Круг света" на фасаде Большого театра Кому смотреть: любителям красочных фестивалей и интересных событий



"Круг света" проходит на семи площадках:

ВДНХ,

Останкино,

Большой театр,

Кузнецкий мост,

Манежная площадь,

"Царицыно",

Digital October.

