Фестиваль "Круг света": онлайн-трансляция шоу на фасаде Большого театра

В Москве с 10 по 14 октября проходит фестиваль "Круг света". В течение четырех дней на разных площадках профессионалы в области 2D и 3D графики создают мультимедийные и световые шоу.
В этом году фестиваль проходит уже в четвертый раз. Темой фестиваля стало "КругоСветное путешествие". Эта идея отражена во всех световых спектаклях.
Прямую трансляцию шоу, которое показывают на фасаде Большого театра, можно будет в понедельник, 13 октября, посмотреть на M24.ru.
Зрители увидят 3D-проекции, созданные светодизайнерами специально для здания театра. Если в прошлом году главными темами были образ России и балет, то на этот раз художники поразят природой мира и путешествием по разным странам.
Фасад Большого театра будет превращаться в уникальное 3D-полотно. С 19.30 до 23.00 гости фестиваля смогут полюбоваться на уникальные 3D-проекции, разработанные дизайнерами по свету с учетом архитектуры одного из красивейших зданий Москвы.
- Когда: 13 октября в 19.00
- Что: "Круг света" на фасаде Большого театра
- Кому смотреть: любителям красочных фестивалей и интересных событий
"Круг света" проходит на семи площадках:
- ВДНХ,
- Останкино,
- Большой театр,
- Кузнецкий мост,
- Манежная площадь,
- "Царицыно",
- Digital October.
