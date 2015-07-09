Большой театр готовится показать самую страстную оперу

Фото: bolshoi.ru/Дамир Юсупов

С 15 по 19 июля в Большом театре пройдут показы последней оперной премьеры в этом сезоне – "Кармен" Бизе.

Над постановкой работают известный театральный режиссер, главный режиссер Российского академического молодежного театра, что расположился рядом с Большим на Театральной площади, Алексей Бородин и его постоянный соавтор сценограф Станислав Бенедиктов. Костюмы рождены фантазией Валентины Комоловой. Световую партитуру создает Дамир Исмагилов. А танцы ставят испанские танцовщики и хореографы, прославленные исполнители фламенко Росарио и Рикардо Кастро.

За дирижерским пультом – музыкальный руководитель и главный дирижер Большого театр Туган Сохиев. Партию Кармен репетируют Вардуи Абрамян (выпускница Ереванской консерватории, с успехом выступающая на таких сценах, как Парижская национальная опера, Опера Марселя, Театр Капитолия Тулузы, Большая опера Женевы, Опера Цюриха и других) и солистки Большого театра Агунда Кулаева, Юлия Мазурова и Светлана Шилова. В партии Хозе заняты солист Большого Олег Долгов и турецкий тенор Мурат Карахан, в нынешнем году с успехом выступивший в Большом театре в партиях Рудольфа ("Богема") и Альфреда ("Травиата"). Партию Микаэлы исполнят солистки Большого театра Анна Аглатова, Динара Алиева и Анна Нечаева, Эскамильо – солист Большого Эльчин Азизов и грузинский баритон Николоз Лагвилава, выпускник Тбилисской консерватории и Академии театра Ла Скала.

Первая постановка "Кармен" в Большом театре была осуществлена в 1898 г. Всего опера ставилась восемь раз, в том числе в 1943 году в Куйбышеве, где театр был в эвакуации, и в 1945-м в Москве – всего через месяц после Победы. Настоящим долгожителем стал спектакль Ростислава Захарова, продержавшийся в репертуаре двадцать шесть лет (1953–79 гг.) – за это время он прошел 430 раз. Нынешняя "Кармен" будет девятой в истории театра.

Заглавную партию в Большом в разные годы пели Вера Петрова-Званцева, Конкордия Антарова, Надежда Обухова, Бронислава Златогорова, Мария Максакова, Вера Давыдова, Вероника Борисенко, Ирина Архипова, Елена Образцова, Тамара Синявская.