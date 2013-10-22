Пешеходная зона откроется в Замоскворечье в начале ноября

В начале ноября в Замоскворечье откроется новая пешеходная зона

В районе Замоскворечья 2 ноября откроется пешеходная зона, передает телеканал "Москва 24".

Во вторник, 22 октября, Сергей Собянин осмотрел ход ее благоустройства.

Новый маршрут для прогулок пройдет от станции метро "Новокузнецкая" до Болотной площади через Пятницкую улицу, Климентовский переулок, Ордынский тупик, Лаврушинский переулок и Кадашевскую набережную. Его протяженность составит почти два километра.

В настоящий момент там завершается ремонт фасадов зданий, устанавливают опоры освещения и убирают незаконную рекламу. У москвичей и гостей столицы появится возможность по-новому взглянуть на столичные достопримечательности - музеи, библиотеки, исторические памятники и церкви.