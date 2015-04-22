Барабанщик Blur Дейв Раунтри – о новом альбоме, Гонконге и странных видео

Обложка альбома The Magic Whip

27 апреля группа Blur выпустит первый за 12 лет альбом The Magic Whip. Уже в июне музыканты дадут первый официальный концерт в лондонском Hyde Park, а 20 марта Blur дали секретное шоу в Лондоне. На днях группа выложила ссылку на прослушивание альбома в iTunes. Она будет активна в течение недели.

В преддверии выхода альбома мы поговорили с барабанщиком Blur Дейвом Раунтри. Он поделился подробностями записи альбома, а также рассказал о Гонконге, странных видео и секрете крепкой дружбы.

– Дейв, я слышал о вашем секретном концерте. Расскажи, как это было?

– Это было непередаваемо, море адреналина! Мы анонсировали секретный концерт и разыграли несколько билетов. Играли в клубе Mode, что в Западном Лондоне. Как ты мог заметить, в последнее время мы любим сюрпризы, и все не закончилось новинками. Последней нашей исполненной композицией стала "Trouble In The Message Centre" (с альбома Parklife – M24). Последний раз мы ее играли, пожалуй, лет 20 назад. Ух, как же это было давно...

– Кому еще в ближайшее время посчастливиться услышать новые песни вживую?

– 20 июня мы выступим в лондонском Hyde Park в рамках фестиваля British Summer Time. Ах, да – 13 июня мы отыграем на фестивале ISLE OF WIGHT. Так как мы держали информацию об альбоме в секрете, у нас не было возможности отрепетировать шоу, над чем мы и будем работать в ближайшее время.

Фото: Линда Браунли

– В последний раз вы выступали у нас в 2013 году на "Пикнике Афиши". Когда вас стоит ждать в Россию?

– Пока у нас нет четких дат дальнейших выступлений. Так что сказать ничего не могу. Вообще, было бы здорово дать концерт в Москве. И да – я до сих пор помню тот фестиваль, это было нечто потрясающее!

– С выхода последнего вашего альбома прошло 12 лет. Почему именно сейчас решили записать альбом? Где и как проходила запись?

– Мы давали концертный тур в Гонконге – это было около двух-трех лет назад – и один из концертов был отменен. Получилось, что у нас была свободна целая неделя, которую надо было чем-то занять.

На наше счастье, мы наткнулись на небольшую рекорд-студию буквально рядом с отелем, и подумали, что раз уж мы тут слоняемся без дела, надо провести время с пользой и попробовать заняться музыкой. В итоге целую неделю мы провели там, отвлекаясь лишь на сон и еду – у нас у всех было много идей. Изначально мы не планировали делать из материала альбом, просто все так удачно сложилось.

[html] [/html]

– Почему все же вспомнили о записях только сейчас, спустя несколько лет?

– Когда тур продолжился, мы действительно забыли о записях. И вот осенью 2014 года Деймон вспомнил о материале. Мы собрались вместе и решили заново его прослушать. Оказалось, что материала гораздо больше, чем мы предполагали, поэтому было решено сделать из него полноценный альбом.

Мы связались с нашим старым другом Стивом Стритом (продюсер четырех альбомов Blur – M24). Он дал добро, назначил дату выхода альбома, и мы стали доводить накопленный материал до ума. Деймон даже полетел в Гонконг, чтобы освежить в памяти воспоминания, уловить дух тех мест и написать текст к музыке. Запись была закончена к Рождеству.

– И какие воспоминания у тебя оставил Гонконг?

– Это очень интересное место – настоящая игра контрастов. Представьте: в центре города расположилась четкая урбан-среда с компактно расположенными небоскребами, а на окраине – высоченные, красивейшие горы. Если смотреть на горизонт, можно просто потерять голову.

– Расскажи тогда, почему ничего подобного нет в ваших видео? Они до странного просты – от приготовления мороженого до танцев на фоне занавеса. Вы их сами делали?

– Нет, нам помогали их делать, сами мы к ним не притрагивались (смеется). Гонконг – это мировой финансовый центр, но нам он предстал совершенно с другой стороны. Вот это мы и постарались отразить в клипах.

[html] [/html]

– Расскажи, есть ли у вас какой-то секрет, почему вы до сих пор вместе, ведь немногие смогут 30 лет работать бок-о-бок?

– Никакого секрета нет. Когда мы были молодыми, мы ни о чем таком, конечно, не задумывались. У нас были разные периоды – бывало, мы действовали друг другу на нервы. Мы лучшие друзья, но если находиться вместе слишком долго даже с тем, кого ты ценишь или даже от кого ты без ума, рано или поздно он тебе надоест. Так что мы стараемся не находиться в одной комнате слишком долго (смеется).

– Помимо работы в Blur, ты еще ведешь свое шоу на радио, состоишь в политической партии и работаешь адвокатом – как успеваешь со всем?

– Да, дел у меня много (смеется). Но на самом деле главное – улавливать гармонию и верить в то, что ты справишься. Такая самонастройка просто необходима.

– А какая самонастройка Blur в текущей ситуации? На что все вы настроены сейчас и стоит ли ждать сюрпризов?

– Ну, у нас в июне стартует тур, и мы все в предвкушении – все же новые песни, интересно, как будет реагировать публика. А в целом мы заряжены по полной, у меня будто открылось второе дыхание, так что нас рано списывать со счетов. Что касается сюрпризов… Я не буду их раскрывать, иначе зачем они вообще нужны?