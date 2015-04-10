Форма поиска по сайту

10 апреля 2015, 11:11

Культура

Вместо Black Sabbath на Ozzfest выступит Оззи Осборн

Black Sabbath. Фото: facebook.com/BlackSabbath

В этом году легендарная рок-группа Black Sabbath не выступит на фестивале Ozzfest Japan, как было заявлено ранее. Вместо коллектива свое сольное шоу представит Оззи Осборн с пока еще не оглашенными музыкантами. Об этом музыканты сообщили в официальной группе Facebook.

Пройдет мероприятие 21-22 ноября около Токио, в Makuhari Messe.

Ранее сообщалось, что на Ozzfest пройдет прощальный концерт Black Sabbath.

Black Sabbath запишут новый альбом в 2015 году и отправятся в еще одни гастроли. Последний альбом Оззи Осборна "Memoirs of a Madman" вышел в октябре прошлого года.

Despite previous reports, Black Sabbath will not appear on this year’s Ozzfest Japan, the show will instead feature the festival’s namesake, Ozzy Osbourne (and friends).

Posted by Black Sabbath on 8 Апрель 2015 г.
