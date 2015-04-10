Вместо Black Sabbath на Ozzfest выступит Оззи Осборн

Black Sabbath. Фото: facebook.com/BlackSabbath
В этом году легендарная рок-группа Black Sabbath не выступит на фестивале Ozzfest Japan, как было заявлено ранее. Вместо коллектива свое сольное шоу представит Оззи Осборн с пока еще не оглашенными музыкантами. Об этом музыканты сообщили в официальной группе Facebook.
Пройдет мероприятие 21-22 ноября около Токио, в Makuhari Messe.
Ранее сообщалось, что на Ozzfest пройдет прощальный концерт Black Sabbath.
Black Sabbath запишут новый альбом в 2015 году и отправятся в еще одни гастроли. Последний альбом Оззи Осборна "Memoirs of a Madman" вышел в октябре прошлого года.
[html]
Despite previous reports, Black Sabbath will not appear on this year’s Ozzfest Japan, the show will instead feature the festival’s namesake, Ozzy Osbourne (and friends).Posted by Black Sabbath on 8 Апрель 2015 г.
[html][/html]