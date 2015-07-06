Форма поиска по сайту

06 июля 2015, 16:38

Город

На юге Москвы мужчина выбросил из окна девочку и собаку

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Мужчина выбросил девочку-подростка из окна жилого дома на Бирюлевской улице. Сейчас пострадавшая находится в реанимации, сообщает сайт "Комсомольской правды". По предварительным данным, рядом с девочкой нашли собаку, также выброшенную из окна.

Девочку с многочисленными травмами обнаружили прохожие. Сейчас она находится в реанимации, ее состояние оценивается как тяжелое.

"Следователи работают на месте происшествия, пытаясь выяснить все обстоятельства случившегося", – заявили в Следственном комитете.

По предварительной информации, между упавшей девочкой и отчимом могла произойти ссора, в результате которой, мужчина применил силу.

Напомним, в начале июня на Братиславской улице женщина выбросила из окна многоэтажки своего двухлетнего сына. При падении с шестого этажа ребенок получил многочисленные травмы. По дороге в медучреждение малыш скончался.

Позже полицейские задержали виновницу происшествия. Ее поместили в психиатрическую лечебницу.

Бирюлевская улица падения детей подросток чп

