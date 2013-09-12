На площади Белорусского вокзала появится скульптура

Фото: ИТАР-ТАСС

Компания РЖД объявила конкурс под названием "Прощание славянки" на лучшую скульптуру для площади перед Белорусским вокзалом. Об этом сообщает пресс-служба Российских железных дорог.

Принять участие в конкурсе могут не только профессионалы, но и скульпторы-любители в возрасте до 35 лет, проживающие на территории России. Побороться за победу также могут студенты и творческие коллективы.

Конкурс пройдет в 3 этапа и продлится с 12 сентября по 4 ноября 2013 года.

Согласно сообщению компании, целью конкурса является "популяризация отечественной истории и сохранение исторической памяти". Конкурс проводится совместно с министерством культуры России и организацией "Российское военно-историческое общество".