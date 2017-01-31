Форма поиска по сайту

31 января 2017, 14:35

Культура

Бен Аффлек отказался быть режиссером фильма про Бэтмена

Актер Бен Аффлек не будет режиссировать новый фильм про Бэтмена, сообщает Variety. Он решил сконцентрироваться на исполнении главной роли и выступить продюсером картины. Решение было принято на совместном обсуждении проекта в студии Warner.

Аффлек вновь сыграет Бэтмена в сольной картине, работа над которой начнется весной 2017 года. Он отметил, что роль потребует от него концентрации и усилий, поэтому он отказался от режиссерского кресла.

Инсайдеры уже опубликовали имена возможных претендентов на руководство съемками. Не исключено, что картиной займется Мэтт Ривз, снявший фильмы "Планета обезьян: Революция" и "Планета обезьян: Война".

Предыдущая картина "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", в которой Аффлек играл Брюса Уэйна, стала лидером по числу упоминаний в шорт-листе антипремии "Золотая малина".
