Бен Аффлек отказался быть режиссером фильма про Бэтмена

Актер Бен Аффлек не будет режиссировать новый фильм про Бэтмена, сообщает Variety. Он решил сконцентрироваться на исполнении главной роли и выступить продюсером картины. Решение было принято на совместном обсуждении проекта в студии Warner.

Аффлек вновь сыграет Бэтмена в сольной картине, работа над которой начнется весной 2017 года. Он отметил, что роль потребует от него концентрации и усилий, поэтому он отказался от режиссерского кресла.

Инсайдеры уже опубликовали имена возможных претендентов на руководство съемками. Не исключено, что картиной займется Мэтт Ривз, снявший фильмы "Планета обезьян: Революция" и "Планета обезьян: Война".