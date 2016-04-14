Потерпевшими по делу о теракте в Домодедове признают более 80 человек

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Следствие планирует признать потерпевшими по делу о нарушении требований безопасности в аэропорту Домодедово в связи с терактом в 2011 году более 80 человек.

Об этом заявил следователь в Басманном суде, где рассматривается вопрос о продлении домашнего ареста председателю совета директоров аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщику, передает Агентство "Москва".

Ранее суд отправил Каменщика под домашний арест до 18 апреля.

Кроме того, суд продлил срок ареста до 28 апреля бывшему директору аэропортового комплекса Домодедово Вячеславу Некрасову, управляющему директору ЗАО "Домодедово Эрпорт Авиэйшен Секьюрити" Андрею Данилову.

Бывшую главу Российского представительства компании "Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед" Светлану Тришину отправили из СИЗО под домашний арест.

Им предъявлено обвинение в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Максимальное наказание по данной статье – 10 лет.

По версии следствия, внедрение руководством Домодедово новой системы досмотра увеличило степень уязвимости аэропорта. Сторона обвинения считает, что это привело к теракту 2011 года, в результате которого погибли 37 человек, еще 127 получили серьезные увечья.