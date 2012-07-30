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Бизнес

30 июля 2012, 14:50

Власти привлекли Банк Москвы для поддержки малого бизнеса города

Банк России малый бизнес Банк Москвы бизнес субсидии

ИТАР-ТАСС

Государственное бюджетное учреждение (ГБУ) "Малый бизнес Москвы" подписало соглашение с Банком Москвы. В рамках этого документа банк будет оказывать помощь малым и средним предприятиям столицы: выделять им субсидии на погашение части кредитов, получаемых на развитие бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Банка Москвы.

Субсидии банка могут компенсировать часть процентной ставки за пользование кредитом в размере ставки рефинансирования Банка России, которая на сегодняшний день равна 8% годовых.

"Получателями субсидий станут малые и средние предприятия с годовой выручкой до 1 млрд рублей и численностью персонала до 250 человек", — прокомментировал ситуацию гендиректор ГБУ "Малый бизнес Москвы" Дмитрий Молчанов.

"Заключение данного соглашения благоприятно отразится на развитии бизнеса банка и поможет малым и средним предприятиям Москвы в их становлении как эффективно работающих бизнес-единиц", — отметила вице-президент Банка Москвы Ирина Никитенко.

ГБУ "Малый бизнес Москвы" было создано 13 марта 2012 года в соответствии с распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина для поддержки малого и среднего предпринимательства. Ранее, выполняя свои задачи, "Малый бизнес Москвы" заключил аналогичное соглашение с ВТБ.

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