Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 октября 2014, 21:27

Регионы

Около 400 человек остались без воды в Балашихе

Фото: M24.ru

Около 400 человек остались без воды в подмосковной Балашихе. На месте аварии ведутся восстановительные работы, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Сигнал о ЧП в микрорайоне Салтыковка поступил в дежурную смену МЧС в 16.25. Прорвало трубу холодного водоснабжения, в зону отключения попали 13 домов.

Стоит отметить, что школ, поликлиник и детских садов в зоне отключения нет.

Ожидается, что в ближайшее время авария будет устранена и водоснабжение удастся восстановить.

Сайты по теме


Балашиха вода отключения воды чп мо

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика