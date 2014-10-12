Около 400 человек остались без воды в Балашихе

Фото: M24.ru

Около 400 человек остались без воды в подмосковной Балашихе. На месте аварии ведутся восстановительные работы, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Сигнал о ЧП в микрорайоне Салтыковка поступил в дежурную смену МЧС в 16.25. Прорвало трубу холодного водоснабжения, в зону отключения попали 13 домов.

Стоит отметить, что школ, поликлиник и детских садов в зоне отключения нет.

Ожидается, что в ближайшее время авария будет устранена и водоснабжение удастся восстановить.