Ракета "Протон-М" разбилась после старта с Байконура

На космодроме "Байконур" взорвалась ракета-носитель "Протон-М"

Нештатная ситуация произошла сегодня в 6.38 по московскому времени на космодроме Байконур. Ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 не смогла вывести на орбиту три навигационных аппарата "Глонасс-М".

Едва оторвавшись от стартового стола, ракета стала отклоняться от курса, распадаться в воздухе, после чего упала неподалеку от места запуска. По предварительной информации, в результате ЧП на Байконуре никто не пострадал.

Как говорится в официальном сообщении Роскосмоса, создана аварийная комиссия.

Напомним, 7 августа прошлого года ракета "Протон-М" также не смогла вывести спутники на расчетную орбиту. Причиной стало отключение двигателя разгонного блока.