На Каширском шоссе эвакуатор опрокинулся на иномарку

Около 13 часов на Каширском шоссе эвакуатор опрокинулся на Audi, передает телеканал "Москва 24".
Позже стало известно, что авария произошла по вине эвакуаторщика. ЧП произошло из-за некорректной подготовки эвакуатора перед загрузкой машины.
Согласно инструкции, прежде чем поместить авто на эвакуатор, техник-водитель обязан выставить опору. Но в данном случае опору не выставили и при попытке погрузить автомобиль эвакуатор завалился на бок, а установленные крепления повредили крышу Audi.
Напомним, 29 января на юго-востоке Москвы с грузовика на проезжую часть упал контейнер. Инцидент произошел на выезде с улицы Рогожский поселок на улицу Нижегородская. Движение в районе ДТП не затруднено.