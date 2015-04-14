H&M привезет в Москву эксклюзивную коллекцию Conscious

Фото: vk.com/hmrussia

16 апреля в магазинах H&M начнутся продажи эксклюзивной весенне-летней коллекции Conscious, лицом которой стала актриса и общественный деятель Оливия Уайлд.

Новая линия состоит из платьев, юбок, блейзеров и аксессуаров. Она будет доступна москвичам лишь в некоторых магазинах сети. Как сообщается на официальной странице H&M в "ВКонтакте", вещи из новой женской коллекции поступят в торговые центры "Метрополис", "Афимолл" и "Атриум".

На данный момент шведский бренд H&M – крупнейшая европейская сеть магазинов одежды. С 2004 года компания активно сотрудничает с известными дизайнерами и знаменитостями.