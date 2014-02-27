Форма поиска по сайту

27 февраля 2014, 16:43

Шоу-бизнес

В этом году в Москве заменят все лифты старше 25 лет

Фото: ИТАР-ТАСС

Все лифты, которые отработали 25-летний срок, заменят в жилых домах Москвы уже в этом году. Об этом сообщил глава столичного департамента капитального ремонта Артур Кескинов.

"Проблем с заменой лифтов в Москве нет, ежегодно мы меняем в городе около 4600 лифтов. Замене подлежат все лифты, которые эксплуатируются свыше 25 лет, заключение о состоянии лифта дает инженерный центр", - цитирует его слова пресс-служба префектуры СВАО.

Добавим, несколько лет назад "Мослифт" по собственной инициативе организовал "горячую линию" для всех жалоб и предложений относительно работы лифтов на территории города.

За последние два года в столице установили 13 тысяч новых лифтов. Их меняют по программе городского правительства, которая рассчитана на пять лет.

Артур Кескинов ремонт подъезды лифты

