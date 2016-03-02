До конца года в Москве отремонтируют 7 млн квадратных метров жилья

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

По программе капитального ремонта в 2016 году будет отремонтировано 7 миллионов квадратных метров жилья. Об этом в ходе заседания попечительского совета Фонда капремонта многоквартирных домов Москвы сообщил генеральный директор фонда Артур Кескинов, передает Агентство "Москва".

По словам Кескинова, на 2015–2016 годы в программу включены 1,5 тысячи объектов.

Он также рассказал, что в 2016 году должен завершиться плановый ремонт практически всех лифтов, которые отработали свой срок.

Ранее московское отделение партии "Единая Россия" объявило о сборе подписей в пользу принятия регионального законопроекта о льготе на оплату капремонта для лиц старше 70 лет. Право устанавливать дополнительные льготы регионам, в том числе и Москве, дает федеральный закон, вступивший в силу 1 января 2016 году. Согласно закону, могут быть полностью освобождены от взносов на капремонт одиноко проживающие неработающие пенсионеры в возрасте от 80 лет.

Также регионы получили право устанавливать льготу в размере 50 процентов по взносам за капремонт для одиноких неработающих пенсионеров старше 70 лет. Льготы в размере 50 процентов также могут быть предоставлены семьям, состоящим только из безработных пенсионеров старше 70 лет, а если супругам исполнилось 80 лет – в размере 100 процентов. Кроме того, регионам дано право установить льготу в размере не более 50 процентов на оплату капремонта для инвалидов I и II групп и семей с детьми-инвалидами.

Напомним, с 1 июля прошлого года с москвичей начали взимать плату за капитальный ремонт. Минимальный взнос, установленный в столице, составляет 15 рубля за квадратный метр.