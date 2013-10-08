Столичное управление ГИБДД закупит 120 тысяч номерных знаков "777"

Фото:ИТАР-ТАСС

Московское ГИБДД закупит 120 тысяч комплектов новых регистрационных знаков с кодом региона "777", рассказал М24.ru начальник отдела пропаганды ведомства Артем Иванов. Поставка новых номеров ожидается в декабре этого года, пояснил он. Каждый комплект регистрационных знаков состоит из двух номеров. На 120 тысяч комплектов - стоимостью порядка 250 рублей каждый - Госавтоинспекция планирует потратить около 30 млн рублей.

Ежегодно в Москве ставится на учет порядка 300 тысяч автомобилей, таким образом, номеров с кодом "777" хватит практически на полгода. Напомним, московские подразделения ГИБДД начали выдавать регистрационные знаки с новым кодом столичного региона 30 августа. Появление трех семерок сразу же ознаменовалось скандалом: в сети начали появляться фотографии дорогих иномарок с "красивыми" номерами. После этого ГИБДД предоставила заинтересованным организациям и журналистам список всех автомобилей, которые получили регистрационные знаки с новым кодом столичного региона за первые две с половиной недели. Выяснилось, что больше всего знаков "777" досталось владельцам автомобилей Hyundai - 64 комплекта, на втором месте оказались Nissan. Премиальные немецкие марки - Mercedes, Audi и BMW попали только на 5, 6 и 7 места соответственно. Отечественный автопром добрался лишь до середины рейтинга: всего 32 машины "ВАЗ" дали в первые две недели "красивые" номера. Как рассказал M24.ru координатор общества "Синие ведерки" Петр Шкуматов, "ведерки" проанализировали перечень новых номеров серии "ААА". "Большинство зарегистрированных автомобилей ― дорогие иномарки, но серьезных перекосов мы не обнаружили, просто в Москве дорогих машин больше, чем где бы то ни было", - полагает Шкуматов.

По его словам, сотрудники ГИБДД выдают номера по очереди, без исключений, поэтому "номерной бизнес" перешел в коммерческие фирмы. "Представитель такой фирмы легально регистрирует сразу много машин, в основном, автохлам, и те из них, которые получают "красивые" номера, перепродаются на черном рынке, - пояснил Шкуматов. - Цена такой услуги может достигать 1,5 млн рублей".

По словам председателя московского областного отделения Комитета по защите прав автомобилистов Алексея Дозорова, на данный момент у автовладельцев не возникает проблем с постановкой автомобиля на учет: "Сейчас регистрация проходит довольно быстро, в зависимости от отделения, на это можно потратить час - два, но по закону не более трех часов". По словам Дозорова, сейчас почти всем желающим зарегистрировать машину выдают номера с кодом "777", но некоторым еще попадаются "77".

Напомним, с 15 октября вступают в силу новые правила регистрации автомобилей: россияне смогут поставить машину на учет в подразделении ГИБДД любого региона, вне зависимости от места регистрации автовладельца, а время постановки сокращается с трех часов до одного. "Новые правила позволят автомобилисту зарегистрировать машину в Москве, а потом продать ее вместе с номерами жителю любого региона России, а тому не придется их менять дома, ― отметил Дозоров. - Есть и второй вариант: водитель сможет продать машину, а номер сохранить за собой и "повесить" его на свое новое авто".

Таким образом, из-за новой системы оборот регистрационных знаков снизится, по сути, автомобиль может весь свой срок службы существовать с одним номером, или автомобилист может всю жизнь менять машины, сохраняя номер. "Раньше у Москвы был только код "77", потом сделали "177", "99", "199", "97", 197" и "777", но и они могут кончиться", ― подчеркнул Алексей Дозоров.

Напомним, приказ о введении новых кодов регионов МВД выпустило в июле этого года. Документ позволяет регионам добавлять к уже имеющимся кодам цифру "7". В Москве, помимо "777", в будущем могут появиться "797" и "799". В Московской области, помимо кодов "190" и "150", появятся номера "790" и "750".

