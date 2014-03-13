В Москве запустят централизованную систему SMS-оповещения о ЧС

Фото: ИТАР-ТАСС

В 2014 году московские власти планируют запустить SMS-рассылку "Emergency", с помощью которой жителей столицы будут оповещать об экстренных ситуациях в городе, рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" руководитель департамента информационных технологий города Артем Ермолаев.

"Совместно с Дептрансом мы работаем над услугой, связанной с информированием о дорожной ситуации. Достаточно много средств было инвестировано в интеллектуальную транспортную сеть, которая позволила город оборудовать большим количеством датчиков и получать четкую, конкретную информацию по каждой линии полосы движения. Второе, это то, что называется "Emergency". В случае, если вдруг возникает экстренная ситуация, мы будем информировать абонентов о каких-то коллапсах в городе", - отметил Артем Ермолаев.

По его словам, доступна такая услуга будет для тех, кто уже подписан на городскую рассылку.

Сейчас для скачивания доступны 7 мобильных приложений, разработанных московскими властями: "Мобильная приемная" (портал "Наш город"), "Портал госуслуг", "Парковки Москвы", "Транспорт Москвы", "Туристический портал", "ЖКХ Москвы", "Узнай Москву".

Кроме того, для москвичей работает свыше 30 коммуникационных и SMS-сервисов, в том числе подписка на штрафы ГИБДД; оплата парковки; информирование о легальности такси; информирование о проходе в школу и питании школьников; напоминания и подача показаний счетчиков водоснабжения и электроэнергии; информирование о начислениях ЖКУ; информирование об эвакуации автомобиля; новости Москвы и Зеленограда; информация об отключении горячей воды; информация о ходе рассмотрения заявок и обращений.



Как оплатить штраф по СМС

"Иногда бывает такое, что действительно житель не был подписан на этот сервис, и для того чтобы спокойно покидать территорию России, перед выездом за границу он может воспользоваться услугой городской мобильной платформы. Послав запрос на номер *377#, можно узнать, есть ли у судебных приставов вопросы к вам лично", - добавил Артем Ермолаев.