Армена Джигарханяна в субботу выпишут из больницы

Фото: ТАСС/Игорь Агеенко

Актера Арена Джигарханяна выпишут из больницы в субботу, сообщает МИА "Россия сегодня".

"Сегодня у актера выписка, состояние удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Джигарханяна госпитализировали в НИИ Склифосовского с подозрением на инфаркт. Однако вскоре последовало опровержение – в частности, говорилось о плановом обследовании народного артиста.

Позднее стало известно, что знаменитого актера театра и кино перевели в кардиореанимацию. 7 марта его перевели из реанимации в обычную палату.

Армен Джигарханян – народный артист СССР, актер театра и кино, режиссер и театральный педагог. В его фильмографии более 200 картин, среди которых "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Ширли-мырли", "Собака на сене" и "Место встречи изменить нельзя".