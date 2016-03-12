Форма поиска по сайту

12 марта 2016, 10:31

Культура

Армена Джигарханяна в субботу выпишут из больницы

Фото: ТАСС/Игорь Агеенко

Актера Арена Джигарханяна выпишут из больницы в субботу, сообщает МИА "Россия сегодня".

"Сегодня у актера выписка, состояние удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Джигарханяна госпитализировали в НИИ Склифосовского с подозрением на инфаркт. Однако вскоре последовало опровержение – в частности, говорилось о плановом обследовании народного артиста.

Позднее стало известно, что знаменитого актера театра и кино перевели в кардиореанимацию. 7 марта его перевели из реанимации в обычную палату.

Армен Джигарханян – народный артист СССР, актер театра и кино, режиссер и театральный педагог. В его фильмографии более 200 картин, среди которых "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Ширли-мырли", "Собака на сене" и "Место встречи изменить нельзя".

