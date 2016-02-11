В театре Джигарханяна опровергли слухи о его госпитализации

Фото: ТАСС/Игорь Агеенко

Российский режиссер и актер Армен Джигарханян болеет гриппом дома, а не в больнице, сообщили m24.ru в пресс-службе Московского драматического театра Армена Джигарханяна.

Пресс-служба опровергла ранее появившуюся информацию в СМИ о том, что деятель культуры госпитализирован в одну из столичных клиник из-за сердечной недостаточности. Режиссер заболел гриппом и проходит лечение амбулаторно.

Напомним, в конце января в столице объявили карантин по гриппу и ОРВИ. Сейчас эпидемия идет на спад. По данным Потребнадзора, за первую неделю февраля число заболевших снизилось почти на 6 процентов.

Это все еще выше эпидемиологического порога, но теперь только на 14, а не на 32 процента, как прежде.