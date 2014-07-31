Раненного в аварии на "синей" ветке машиниста перевели из реанимации

Машиниста поезда, сошедшего с рельсов в метро, перевели из реанимации

Врачи перевели из реанимации в обычную палату машиниста Сергея Осипова, пострадавшего в аварии на Арбатско-Покровской линии метро, передает телеканал "Москва 24".

Состояние машиниста значительно улучшилось, но ему предстоит серьезное лечение, причем точные сроки восстановления не называются. Ранее некоторые СМИ сообщали, что мужчина не помнит момент крушения поезда.

В аварии Осипов получил серьезные травмы и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Он перенес операцию, после которой долгое время пребывал в состоянии медикаментозной комы.

По состоянию на 30 июля в больницах остаются 36 пострадавших, с момента аварии выписан 101 пострадавший.

Авария на Арбатско-Покровской линии метро

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек. В результате инцидента погибли 23 человека, более 400 пострадали.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В настоящее время задержаны четверо подозреваемых: мастер службы путей подземки Валерий Башкатов, его помощник Юрий Гордов, директор по производству субподрядной организации ООО "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов и замначальника дистанции капитального ремонта службы пути метрополитена Алексей Трофимов.

По предварительной информации, причиной аварии стал некачественно установленный стрелочный перевод. По данным Следственного комитета, стрелку закрепили тонкой проволокой, которая порвалась, что и привело к крушению поезда.