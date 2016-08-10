Реставрацию стены Цоя могут завершить к юбилею артиста

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Реставрацию стены Виктора Цоя планируют завершить к юбилею рок-музыканта. Об этом Агентству "Москва" сообщил глава муниципального округа Арбат Евгений Бабенко.

По его словам, работы предполагается закончить к 21 июня следующего года – в этот день Цою исполнилось бы 55 лет. Осенью в Мосгордуме должно пройти заседание, где профильные ведомства и фанаты группы "Кино" обсудят планы по реставрации стены.

Бабенко добавил, что проект реставрации планируется вынести на обсуждение в интернете. По его словам, организацию и проведение реставрационных работ готова взять на себя инициативная группа, состоящая из фанатов "Кино".

"Я думаю, что это должно быть рассмотрено в интернете, начиная от "Активного гражданина", и заканчивая просто фанатами, которые скажут, что они хотят видеть. Закрасить все и сделать портрет Виктора – мне кажется, это не вариант. Потому что как писали, так и будут писать на стене. Писали рядом, будут писать напротив на домах", – рассказал Евгений Бабенко.

В апреле этого года Евгений Бабенко сообщил m24.ru о том, что cтену хотят закрасить граффити с изображением музыканта. По его словам, инициативная группа жителей Арбата запускает проект "Спасем стену Цоя" и планирует обратиться с ним за поддержкой в Мосгордуму, а затем вынести обсуждение на "Активный гражданин".

Нарисовать портрет музыканта хотели к дню его рождения 21 июня, но изображение так и не появилось. Вместо этого неизвестные нанесли на стену надпись "Цой мертв", оставив заявление, в котором рассказали о цели акции: "Ничто не портит музыку так, как ее поклонники". Они также назвали стену "язвой" на теле Москвы и уродливым местом, ставшим "сборищем бомжей, маргиналов и прочих отбросов общества".

Надпись продержалась десять часов, затем ее удалили коммунальщики, а поклонники Цоя начали собирать подписи за сохранение стены. Появились сообщения, что стене Цоя могут присвоить официальный статус памятника. Однако в Мосгорнаследии заявили, что это станет возможным только по прошествии как минимум 40 лет со дня смерти музыканта. В настоящий момент конкретного решения по стене Цоя не принято.

Стена Цоя (стена дома № 37 по улице Арбат, выходящая в Кривоарбатский переулок Москвы) – место традиционного сбора поклонников музыканта. Исписана надписями "Цой жив", посланиями покойному музыканту и текстами песен группы "Кино". Собираться у стены поклонники начали в 1990 году после сообщения о смерти рокера.