Делегация из Латвии примет участие в праздновании юбилея Арбата

Делегация из города Даугавпилс, Латвия примет участие в торжествах, по случаю празднования 520-летнего юбилея Арбата. Об этом сообщает пресс-служба префектуры Центрального административного округа.

Кроме того, 4 октября представители латвийской стороны во главе с мэром города Янисом Лачплесисом проведут рабочую встречу с префектом ЦАО Виктором Фуером. Стороны обсудят вопросы партнерства в области гуманитарного и экономического сотрудничества.

Подписание Протокола о дружбе и сотрудничестве между ЦАО Москвы и думой Даугавпилса состоялось в 2003 году. В латвийском городе проживает 80 процентов русскоязычного населения.

С 1 по 6 октября Москва отметит 520-летний юбилей Арбата. К круглой дате разработана программа культурно-массовых акций, среди которых фотовыставки "Ах, Арбат, мой Арбат!" и "Взгляд Арбата", встречи и творческие вечера известных жителей улицы, специальные экскурсионные программы, показ фильмов об Арбате, краеведческие квесты, презентации книг, музыкально-световые шоу.