Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Технологии

20 августа 2012, 14:22

Apple будет поставлять свою продукцию в Россию напрямую

Apple бизнес продажи технологии жизнь в мире

vesti.ru

Американская компания Apple зарегистрировала компанию "Эппл Рус". Уже в 2013 году корпорация может начать прямые поставки своей продукции в розничные сети Москвы и Санкт-Петербурга.

По мнению аналитиков, начало прямых продаж приведет к снижению цен на гаджеты Apple, пишет сегодня "Коммерсантъ".

С 1996 по 2007 годы продажами и продвижением техники Apple в России занималась группа компаний ECS (основана предпринимателем Евгением Бутманом, а сейчас контролируется Георгием Генсом, президентом IT-холдинга "Ланит").

С 2007 года у Apple открылось официальное представительство в России, которое занималось маркетинговой деятельностью. В 2008 году появился первый официальный дистрибьютор компьютеров Apple компания diHouse. К нынешнему году таких компаний уже 3, однако через diHouse проходит 75% техники Apple.

Что касается iPhone, то продажами этого гаджета в России с 2008 года занимаются "Вымпелком" и МТС ("МегаФон" отказался от контракта с Apple в 2010 году).

Напомним, Apple Computer основана в 1976 году Стивом Возняком и Стивом Джобсом. В третьем квартале 2012 года выручка составила $35 млрд, чистая прибыль — $8,8 млрд. За этот период было продано 17 млн iPad и 26 млн iPhone. В мире насчитывается 372 магазина Apple, из них 123 за пределами США в 36 странах.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать