Apple будет поставлять свою продукцию в Россию напрямую

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Американская компания Apple зарегистрировала компанию "Эппл Рус". Уже в 2013 году корпорация может начать прямые поставки своей продукции в розничные сети Москвы и Санкт-Петербурга.

По мнению аналитиков, начало прямых продаж приведет к снижению цен на гаджеты Apple, пишет сегодня "Коммерсантъ".

С 1996 по 2007 годы продажами и продвижением техники Apple в России занималась группа компаний ECS (основана предпринимателем Евгением Бутманом, а сейчас контролируется Георгием Генсом, президентом IT-холдинга "Ланит").

С 2007 года у Apple открылось официальное представительство в России, которое занималось маркетинговой деятельностью. В 2008 году появился первый официальный дистрибьютор компьютеров Apple компания diHouse. К нынешнему году таких компаний уже 3, однако через diHouse проходит 75% техники Apple.

Что касается iPhone, то продажами этого гаджета в России с 2008 года занимаются "Вымпелком" и МТС ("МегаФон" отказался от контракта с Apple в 2010 году).

Напомним, Apple Computer основана в 1976 году Стивом Возняком и Стивом Джобсом. В третьем квартале 2012 года выручка составила $35 млрд, чистая прибыль — $8,8 млрд. За этот период было продано 17 млн iPad и 26 млн iPhone. В мире насчитывается 372 магазина Apple, из них 123 за пределами США в 36 странах.