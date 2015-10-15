iPhone можно взломать через голосовой помощник Siri

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Ученые выяснили, что современные смартфоны можно взломать с помощью радиосигнала, который передается в наушники владельцев, сообщают "Дни.Ру".

Эксперты пришли к такому выводу, проанализировав работу голосовых помощников Google Now и Siri (Apple). Хакерам достаточно послать радиосигнал на устройство, чтобы в дальнейшем они смогли отдавать команды смартфону на расстоянии до пяти метров.

В качестве приемника сигнала будет выступать проводная гарнитура, подключенная к телефону или планшету. Таким образом злоумышленники могут получить полный контроль над системой.

Ранее сообщалось о другой уязвимости в iOS 9: критическая ошибка позволяла обойти блокировку и получить доступ к персональным данным владельца iPhone.

Цепочка действий состояла из 15 шагов, которые приводили к запуску Siri. Единственным способом защиты было являлось отключение Siri с экрана блокировки.