Китайцы считают iPhone угрозой национальной безопасности

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Китайская телекомпания CCTV составила отчет, в котором заявила, что смартфон Apple iPhone представляет угрозу национальной безопасности страны, сообщает агентство Рейтер.

Приглашенные телеканалом эксперты раскритиковали функцию "Системные службы геолокации", которая позволяет отслеживать перемещения обладателя смартфона, и фиксирует, как долго он находится в том или ином месте. По их мнению, это является "чрезвычайно конфиденциальными данными".

Создатели iPhone, в свою очередь, утверждают, данная функция предназначена для того, чтобы предоставлять пользователю полезную информацию о местах, где часто бывает пользователь.

Китайские СМИ обрушиваются с критикой на американскую компанию уже не в первый раз. Ранее они обвиняли Apple в предоставлении частных данных пользователей американским спецслужбам и требовали призвать корпорацию к ответственности.

Калифорнийская компания - не единственная американская фирма, вызвавшая недовольство китайских властей и СМИ. Ранее власти Китая заблокировали для пользователей поисковик Google, а также отказались от использования операционной системы Windows 8 на правительственных компьютерах.

Стоит отметить, что основная часть производства Apple, как и многих других американских корпораций, сосредоточена именно в азиатских странах. Так, 600 компаний-партнеров из 748 компании располагаются на территории Азии, причем 331 из них - в Китая.