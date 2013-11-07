Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 ноября 2013, 16:44

Технологии

Apple вновь возглавила список самых дорогих брендов по версии Forbes

Фото: ИТАР-ТАСС

Компания Apple вновь стала самым дорогим брендом по версии журнала Forbes.

Как сообщает издание, стоимость "надкушенного яблока" составляет 104,3 миллиарда долларов, что вдвое превышает ближайшего соседа по рейтингу – Microsoft с его 56,7 миллиарда. Apple занимала первую строчку "хит-парада" в 2012 и 2011 годах.

Ссылки по теме


Третье место в списке Forbes отдал Coca-Cola. Сейчас бренд стоит 54,9 миллиарда долларов.

Примечательно, что в топ-10 списка входит шесть технологических компаний – помимо Apple и Microsoft, там есть IBM, Google, Intel и Samsung.

Apple рейтинги Forbes Microsoft жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика