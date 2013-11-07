Apple вновь возглавила список самых дорогих брендов по версии Forbes

Фото: ИТАР-ТАСС
Компания Apple вновь стала самым дорогим брендом по версии журнала Forbes.
Как сообщает издание, стоимость "надкушенного яблока" составляет 104,3 миллиарда долларов, что вдвое превышает ближайшего соседа по рейтингу – Microsoft с его 56,7 миллиарда. Apple занимала первую строчку "хит-парада" в 2012 и 2011 годах.
Третье место в списке Forbes отдал Coca-Cola. Сейчас бренд стоит 54,9 миллиарда долларов.
Примечательно, что в топ-10 списка входит шесть технологических компаний – помимо Apple и Microsoft, там есть IBM, Google, Intel и Samsung.