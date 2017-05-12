Брэд Питт и Анжелина Джоли решили сохранить семью

Фото: ТАСС/Dominic Lipinski

Самая красивая пара Голливуда Брэд Питт и Анджелина Джоли начали работать нам своими отношениями. Об этом сообщают "Дни.ру" со ссылкой на Hollywood Life.

Актеры стали чаще видеться и регулярно разговаривать по телефону. Правда, как передает издание, детей на встречи с Питтом Анжелина не приводит.

Ранее Джоли сообщала, что расставание стало тяжелым временем для обеих сторон. Также она выражала уверенность в том, что они с Питтом всегда будут поддерживать друг друга, а также вместе заниматься воспитанием общих детей – приемной дочери Захары, сыновей Мэддокса и Пакса, а также биологических детей Шайло, Вивьен и Нокса.

За плечами Джоли и Питта – 12 лет отношений. Бракоразводный процесс затянулся из-за споров об опеке над детьми.