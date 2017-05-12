Брэд Питт и Анжелина Джоли решили сохранить семью

Фото: ТАСС/Dominic Lipinski
Самая красивая пара Голливуда Брэд Питт и Анджелина Джоли начали работать нам своими отношениями. Об этом сообщают "Дни.ру" со ссылкой на Hollywood Life.
Актеры стали чаще видеться и регулярно разговаривать по телефону. Правда, как передает издание, детей на встречи с Питтом Анжелина не приводит.
Ранее Джоли сообщала, что расставание стало тяжелым временем для обеих сторон. Также она выражала уверенность в том, что они с Питтом всегда будут поддерживать друг друга, а также вместе заниматься воспитанием общих детей – приемной дочери Захары, сыновей Мэддокса и Пакса, а также биологических детей Шайло, Вивьен и Нокса.
За плечами Джоли и Питта – 12 лет отношений. Бракоразводный процесс затянулся из-за споров об опеке над детьми.
Причиной их расставания сначала назвали новый роман актера. Однако позже Анджелина Джоли заявила, что поводом для развода стали разногласия в воспитании детей.
По некоторым данным, артист, находясь на борту частного самолета вместе с семьей, начал кричать и ударил своего сына. Началось расследование инцидента, завершившееся в ноябре прошлого года подтверждением невиновности Питта.
По поводу этой истории Анджелину Джоли даже допрашивало ФБР. В течение четырех часов актрисе пришлось отвечать на неприятные вопросы о Брэде Питте.