В российский прокат за год выйдут около полусотни отечественных фильмов

Фото: ТАСС/Юрий Белинский

В 2016 году в прокат в России выйдут 50 отечественных картин, об этом сообщил журналистам исполнительный директор Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии Антон Малышев, передает "Интерфакс".

"Мы ежегодно предпринимаем усилия, чтобы доля российского кино росла. Могу сказать, что в 2016 году у нас выйдет около 50 крепких российских картин, которые можно назвать потенциальными блокбастерами", - сказал Малышев.

Он напомнил, что в 2015 году Фонд подписал соглашение с крупнейшими киносетями о том, что они "будут стараться" сохранять долю в 20 процентов сеансов для российских кинолент.

По его словам, Фонд планирует продолжить поддержку показов в городах с населением до 100 тысяч человек.

"Мы уже поддержали в рамках первой волны 143 зала по всей стране - это 51 субъект - в конце 2015 года. Мы рассчитываем, что они начнут свою работу в течение года российского кино. На поддержку мы планируем направить 1,5 миллиарда рублей, в сумме с концом 2015 года мы выйдем на 400 залов", - отметил Малышев.

