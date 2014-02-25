Москвичам будут платить за озеленение крыш

Москвичам заплатят за озеленение крыш

Жителям столицы будут выплачивать вознаграждения за озеленение крыш, сообщает телеканал "Москва 24". В департаменте природопользования рассчитывают, что "островки с растениями" смогут улучшить климат в мегаполисе.

"Озелененная территория играет свою роль: она задерживает воду, влагу, в жаркую погоду она охлаждает воздух, в холодную - наоборот, поддерживает температуру. И много-много климатических "плюсов" от того, что в городе появляется больше плоскостных зеленых объектов, в том числе и на крышах", - отметил глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Скорее всего, на крышах будут использовать кадки с кустарниками и цветами. На зиму их смогут убирать в подъезды.

В будущем, как сообщают "Известия", большое количество озелененных крыш может повысить экологический рейтинг района. Такой рейтинг власти, по словам Кульбачевского, собираются разработать для всех районов столицы. Он будет публичным и, как ожидается, повлияет на стоимость квартир и интерес инвесторов.