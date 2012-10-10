Angry Birds перенесли в "Звездные войны"

Фото: rovio.com

Rovio Entertainment and Lucasfilm Ltd. объявили о выпуске нового поколения игры Angry Birds – "Звездные войны" (Star Wars). Релиз по всему миру запланирован на 8 ноября.

Angry Birds Star Wars будет сочетать в себе все лучшее от классической Angry Birds и Angry Birds Space, при этом птицы на фоне пейзажа планеты Татуин или орбитальной станции "Заезда смерти" будут исполнять роли знаковых героев знаменитой киносаги Джорджа Лукаса, сообщается на сайте компании Rovio.

"Это лучшая версия Angry Birds из всех, созданных нами", – сказал один из разработчиков Питер Вестербэк.

В понедельник, 8 октября, на Таймс-сквер в Нью-Йорке прошла рекламная акция в поддержку Angry Birds Star Wars. Люди могли пообщаться с командой разработчиков из компании Rovio и сфотографироваться с гигантской плюшевой птицей Чубакки.

Игра будет доступна на IOS, Android, Amazon Kindle Fire, Mac, PC, Windows Phone и Windows 8.