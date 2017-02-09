Обложкой нового номера Charlie Hebdo стала карикатура на Ангелу Меркель

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Карикатура на канцлера Германии Ангелу Меркель попала на обложку немецкой версии издания Charlie Hebdo. Об этом сообщает газета Bild.
На картинке Меркель держит в одной руке отрезанную голову соперника на предстоящих выборах в Бундестаг Мартина Шульца, а во второй – нож.
Рядом с канцлером нарисована миниатюра обложки журнала Der Spiegel, на которой был изображен президент США Дональд Трамп с головой статуи Свободы в руке. Карикатура немецкого еженедельного журнала ранее вызвала возмущение читателей и коллег по цеху.
Журналисты также нашли повод для улыбок в трагедии над Синаем, где в результате теракта упал российский самолет А321.
В декабре 2016 года издание опубликовало карикатуру на падение самолета Ту-154 над Черным морем, в которой погибли 92 человека.