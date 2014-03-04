Общегородские субботники пройдут в Москве 12 и 26 апреля

Фото: ИТАР-ТАСС
Два общегородских субботника пройдут в Москве 12 и 26 апреля, сообщил на заседании городского правительства во вторник глава департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы Андрей Цыбин.
Горожане вместе с работниками коммунальных служб будут мыть фасады зданий, чистить газоны, высаживать цветы и деревья. Всех добровольцев обещают обеспечить необходимым инвентарем.
В прошлом году в городских субботниках участвовали 2,5 миллиона человек, в этом ожидается примерно столько же. По словам Цыбина, в рамках мероприятий запланированы концерты и другие культурные акции. Уборка пройдет в 52 народных парках.
Столичные коммунальщики начнут уборку улиц 1 апреля и завершат ее к Первомаю.