Андрей Аршавин собирается завершить карьеру футболиста

Андрей Аршавин задумался о завершении спортивной карьеры

Российский футболист Андрей Аршавин собрался завершить карьеру по окончании текущего сезона. 32-летний спортсмен недоволен тем, что перестал попадать в основной состав "Арсенала" и отсутствием интереса к нему со стороны топ-клубов.

Лондонский "Арсенал" не собирается продлевать соглашение с Аршавиным. Таким образом, в межсезонье россиянин станет свободным агентом. Тем не менее, ни один из лидеров английского чемпионата, равно как и топ-клубы других зарубежных первенств, в услугах Аршавина не заинтересованы, пишет "London Evening Standard".

Единственным клубом, который в последнее время проявлял интерес к Аршавину, был английский "Рединг". Впрочем, футболист не собирается продолжать карьеру в команде, которая располагается в нижней части турнирной таблицы премьер-лиги.

В этом сезоне Аршавин всего дважды выходил на поле в стартовом составе - тренер "Арсенала" Арсен Венгер дал россиянину понять, что рассчитывает на других футболистов.

Отметим, что Аршавин является одним из самых известных российских футболистов. Экс-капитан сборной в одночасье стал любимцем болельщиков "Арсенала", забив четыре мяча в ворота "Ливерпуля", но следующий сезон в лондонском клубе оказался провальным, и Аршавин стал игроком запаса.

Одновременно с неудачами в "Арсенале" у Аршавина возникли проблемы и в сборной. Новый главный тренер национальной команды Фабио Капелло прекратил вызывать футболиста в сборную, мотивировав это тем, что не видит в составе игроков, не играющих в основном составе своих клубов.

Наиболее удачным для Аршавина стал 2008 год. Спортсмен выиграл в составе "Зенита" Кубок и Суперкубок УЕФА, а со сборной России дошел до полуфинала Евро-2008.