Столичный полицейский спас утопающего в Строгинской пойме

Фото: m24.ru/Анастасия Самсонова
Сотрудник 1-го кавалерийского батальона столичной полиции Павел Хозяшев спас утопающего в Строгинской пойме, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.
Патрулируя территорию, полицейские получили сообщение о тонущем в реке человеке. Хозяшев спешился с коня, передал его напарнику, бросился в воду и вытащил мужчину на берег. После этого он оказал первую помощь и вызвал бригаду медиков.
46-летний москвич не пострадал. Начальник столичной полиции Анатолий Якунин принял решение поощрить полицейского, проявившего спасшего мужчине жизнь.
