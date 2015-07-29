Столичный полицейский спас утопающего в Строгинской пойме

Фото: m24.ru/Анастасия Самсонова

Сотрудник 1-го кавалерийского батальона столичной полиции Павел Хозяшев спас утопающего в Строгинской пойме, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Патрулируя территорию, полицейские получили сообщение о тонущем в реке человеке. Хозяшев спешился с коня, передал его напарнику, бросился в воду и вытащил мужчину на берег. После этого он оказал первую помощь и вызвал бригаду медиков.

46-летний москвич не пострадал. Начальник столичной полиции Анатолий Якунин принял решение поощрить полицейского, проявившего спасшего мужчине жизнь.