Шеф столичной полиции подтянулся 16 раз при сдаче нормативов ГТО

Анатолий Якунин. Фото: ИТАР-ТАСС
Шеф столичной полиции Анатолий Якунин и другие руководители московского главка МВД 18 сентября добровольно сдали нормативы ГТО. 50-летний Якунин подтянулся 16 раз при норме для его возраста в 6 раз, сообщает ИТАР-ТАСС.
Мероприятие прошло на территории базы столичной полиции в Подмосковье. Для получения права на ношение значка "Готов к труду и обороне" высокопоставленным полицейским пришлось подтягиваться на перекладине, поднимать гири, выполнять упражнение для развития мышц брюшного пресса и показывать неплохие навыки стрельбы из пневматической винтовки.
Якунин продемонстрировал хорошую физическую готовность, перекрыв все необходимые нормативы. По словам главы столичной полиции, он каждый день около часа занимается спортом.
Шеф московского главка МВД подчеркнул, что в полиции уделяют большое внимание физической форме стражей порядка. В частности, с правоохранителями занимаются инструкторы по физической и боевой подготовке, а с июля этого года начал работу центр по подготовке этих инструкторов.
Кроме того, для московских полицейских будет построено 12 хоккейных площадок. Зимой правоохранители будут совершенствовать навыки игры в хоккей, а летом займутся баскетболом, футболом и другими видами спорта.