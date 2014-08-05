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05 августа 2014, 18:03

Время ожидания ответа в службе "02" сократилось до 40 секунд - Якунин

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Фото: ИТАР-ТАСС

Максимальное время ожидания ответа по телефону дежурной части "02" и "112" сократилось с 4 до 1-1,5 минут, сообщил в эфире телеканала "Москва 24" глава столичного главка МВД России Анатолий Якунин.

"В среднем время ожидания составляет около 40 секунд. Наша цель - к концу года выйти на 15 секунд", - отметил Якунин.

Отметим, что в феврале этого года глава московской полиции заявлял, что в результате тестирования линии "02" среднее время дозвона составляло около 2 минут.

Ранее M24.ru сообщало, что только 30 процентов обращений на службу "02" и "телефон доверия" столичной полиции - это сообщения о реальных преступлениях, остальные звонящие в основном выражают недовольство социальными проблемами.

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"Граждане зачастую воспринимают службу "02" и "телефон доверия" в качестве гарантированной возможности решения проблем, возникающих не столько в ситуациях, находящихся в компетенции правоохранительных органов, сколько для выражения недовольства социальными проблемами", - пояснила начальник службы "02" Татьяна Стружук.

Так, в службу "02" сообщают о неработающих лампочках в подъезде и неправильном начислении пенсии.

"Такие сигналы идут массово. Если за полугодие мы зарегистрировали 1,3 миллионов сообщений, то только 30 процентоа из них - о преступлениях, остальное - сообщения подобного рода. Мы вынуждены перенаправлять такие обращения в территориальные подразделения", - подытожила Стружук.

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