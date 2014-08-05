Московской полиции не хватает трех тысяч сотрудников - Якунин

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Штат московской полиции недоукомплектован на три тысячи человек, сообщил в интервью каналу "Москва 24" глава ГУ МВД по Москве Анатолий Якунин.

"На сегодняшний день у нас некомплект составляет три тысячи. Это три с лишним процента. Если добавить три тысячи в патрульно-постовую службу, москвичи сразу увидели бы больше полицейских на улице. Эта работа ведется", - сказал он.

По словам Якунина, до конца года в полиции появится еще тысяча человек, и нехватка сотрудников сократится до двух тысяч. Якунин уточнил, что два года назад в московской полиции недоставало 5,5 тысячи человек.

Отметим, что сейчас в Москве насчитывается около 98 тысяч полицейских.