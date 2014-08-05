Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

05 августа 2014, 17:59

Московской полиции не хватает трех тысяч сотрудников - Якунин

Анатолий Якунин численность полицейских

Фото: ИТАР-ТАСС

Штат московской полиции недоукомплектован на три тысячи человек, сообщил в интервью каналу "Москва 24" глава ГУ МВД по Москве Анатолий Якунин.

"На сегодняшний день у нас некомплект составляет три тысячи. Это три с лишним процента. Если добавить три тысячи в патрульно-постовую службу, москвичи сразу увидели бы больше полицейских на улице. Эта работа ведется", - сказал он.

Ссылки по теме

По словам Якунина, до конца года в полиции появится еще тысяча человек, и нехватка сотрудников сократится до двух тысяч. Якунин уточнил, что два года назад в московской полиции недоставало 5,5 тысячи человек.

Отметим, что сейчас в Москве насчитывается около 98 тысяч полицейских.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать