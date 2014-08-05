Две тысячи автоинспекторов получили планшеты для оформления ДТП

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Более двух тысяч сотрудников дорожно-патрульной службы получили планшетные компьютеры для оформления ДТП. Об этом в интервью каналу "Москва 24" сообщил глава столичной полиции Анатолий Якунин.

"Когда оформляют дорожно-транспортное происшествие, нужно проверять по базам, это очень медленно. Поэтому было принято решение ускорить внедрение мобильного приложения в деятельности дорожно-патрульной службы. Состоялись экспериментальные тесты, идет корректировка", - сказал он.

Якунин отметил, что в некоторых местах полицейские столкнулись с проблемами при использовании планшетов из-за неустойчивой связи.

"Я думаю, что уже к концу года эта система заработает в полном объеме,"- подчеркнул он.

Кроме того, Якунин напомнил, что до конца года планшеты получат московские участковые.

По его словам, если участковый выявляет подозрительного человека, то его нужно вести в отделение и проверять по базам, что занимает много времени. В случае же, если у полицейского есть планшет, этот процесс сокращается до нескольких минут.

"Если бы у него <участкового> было бы планшетное приложение, он бы на месте по базе бы проверил и сказал: все, вопросов нет. Или ему бы сразу выдали информацию о том, что это преступник, который находится в розыске за совершение того или иного преступления", - пояснил Якунин.

Напомним, ранее Якунин сообщал M24.ru, что московские участковые с помощью планшетов смогут общаться с жителями по Skype.

В июне 2014 года более тысячи сотрудников Госавтоинспекции получили планшеты на платформе Android, оснащенные двумя камерами, диктофоном и подключенные к мобильному принтеру. Это позволяет инспекторам "пробивать" по базам информацию о водителях и автомобилях, составлять и распечатывать протоколы. Пилотная эксплуатация "Мобильного инспектора" показала, что программа может сократить время оформления ДТП с 1 часа до 30 минут, протокола о правонарушении – с 30 до 15 минут.