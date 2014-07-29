От "Альфы" до SAS: самые известные спецгруппы мира

Со дня создания группы "А" по борьбе с терроризмом исполнилось 40 лет

29 июля исполняется 40 лет со дня образования группы "Альфа", или, как ее называют в документах, "Управления "А" ЦСН ФСБ". За это время бойцы спецназа выполнили несколько десятков сложнейших операций по борьбе с террористами и освобождению заложников.

О самых известных операциях бойцов "Альфы" и о других знаменитых спецподразделениях мира – в материале M24.ru.

Россия: Управление "А" ЦСН ФСБ, или подразделение "Альфа"

Свою историю "Альфа" ведет с 1974 года – именно тогда председатель КГБ при Совете Министров СССР Юрий Андропов подписал приказ об изменении в штатах Седьмого управления и утверждении Положения о Группе "А".

"Альфа" пресекает террористические, диверсионные и другие особо опасные акции экстремистов, совершаемые с целью захвата иностранных представительств, их сотрудников, особо важных и важных объектов, а также членов экипажей и пассажиров транспортных средств на аэродромах, вокзалах, в морских и речных портах.

Отметим, что в числе "стрелковых аксиом", принятых "Альфой" (внегласные правила бойцов), есть одна, которая хорошо описывает цели и задачи: "Основное средство борьбы с террористами - это оружие, остальное вторично".

Фото: ИТАР-ТАСС

Отряд был создан после трагедии на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене – тогда восемь террористов из палестинской организации "Черный сентябрь" ворвались в резиденцию израильской делегации в Олимпийской деревне, расстреляли на месте двоих спортсменов, а еще девятерых взяли в заложники. Главным требованием захватчиков было немедленное освобождение двухсот членов Организации освобождения Палестины, содержавшихся в то время в израильских тюрьмах.

Пятеро из восьми террористов были убиты полицейскими в ходе провалившейся попытки освобождения заложников. Трое уцелевших террористов были захвачены, но позднее освобождены Западной Германией после захвата "Черным сентябрем" авиалайнера.

Как попасть в "Альфу" Попасть в спецназ ФСБ России можно только по рекомендации служащих в настоящее время сотрудников "Альфы" и "Вымпела", причем при приеме на работу жестко проверяются все родственники кандидатов. Сначала нужно написать заявление в органы, потом, в случае успешных проверок, несколько лет проработать в оперативном отделе, затем кандидата переводят в "отдел сопровождения оперативных мероприятий", откуда после прохождения всех испытаний и получения письменного согласия родственников (родителей и жены) кандидат переводится в молодые бойцы.

Попасть в спецназ ФСБ России можно только по рекомендации служащих в настоящее время сотрудников "Альфы" и "Вымпела", причем при приеме на работу жестко проверяются все родственники кандидатов. Сначала нужно написать заявление в органы, потом, в случае успешных проверок, несколько лет проработать в оперативном отделе, затем кандидата переводят в "отдел сопровождения оперативных мероприятий", откуда после прохождения всех испытаний и получения письменного согласия родственников (родителей и жены) кандидат переводится в молодые бойцы.



Операции "Альфы"

Одной из самых известных операций "Альфы" можно назвать штурм дворца Амина - спецоперацию под кодовым названием "Шторм-333", предшествующую вводу советских войск в Афганистан в 1979 году. Тогда спецподразделениями КГБ СССР и Советской Армии был убит президент Афганистана Хафизулла Амин. Итогом операции стал государственный переворот, убийство Хафизуллы Амина и приход к власти лояльного СССР Бабрака Кармаля.



Еще одна операция "Альфы" прошла в декабре 1988 года около Минеральных Вод. Банда из четырех человек захватила пассажирский автобус, на котором после экскурсии в типографию возвращались четвероклассники с учительницей.



Террористы перегнали автобус в аэропорт Минеральных Вод, где уже находилась группа "А". В ходе переговоров, которые почти семь часов вел руководитель отряда, все дети, учительница и водитель были отпущены в обмен на автомат с двумя магазинами, четыре ПМ с двумя полными обоймами, бронежилеты и наркотики. После того как по каналам МИДа Израиль, с которым тогда не поддерживались дипломатические отношения, дал "добро" на выдачу преступников, транспортный самолет взял курс на Ближний Восток. По прилете в аэропорт "Бен-Гурион" бандиты были арестованы.

Не прошли мимо "Альфы" и события 1991 года в Москве. По приказу председателя КГБ сотрудники группы блокировали президентскую резиденцию в подмосковном поселке, в которой находились Борис Ельцин и лица из его окружения. В дальнейшем перед командиром группы "А" была поставлена задача "захватить Белый дом, интернировать правительство и руководство России". Без больших человеческих жертв среди гражданского населения взять Белый дом было невозможно, что и стало главной причиной отказа офицеров участвовать в штурме.

Освобождение заложников из театрального центра на Дубровке. Фото: ИТАР-ТАСС

Спецназ ФСБ не прошел мимо трагичных событий на мюзикле "Норд-Ост": в октябре 2002 года в театральном центре на Дубровке группа террористов взяла в заложники более 900 зрителей, актеров и работников Театрального центра. Бандиты требовали прекратить боевые действия в Чечне и угрожали обрушить здание с помощью размещенных в зале мощных взрывных устройств.

До активной фазы освобождения несколько десятков человек из числа заложников были спасены. Преступники вели себя крайне агрессивно, от их рук в зале погибло несколько человек. Во избежание массовых жертв было принято решение провести штурм. В результате операции был уничтожен 41 террорист, в том числе главарь группы, освобождено более 750 заложников, из них 60 иностранцев. Более 120 человек спасти не удалось.

Одна из последних операций "Альфы" прошла в 2004 году в Беслане. Там вооруженные террористы захватили свыше 1300 заложников в здании школы № 1 и в первый день расстреляли часть захваченных.

Всего в результате этого теракта погибло 334 человека, из них 186 — дети, и свыше восьмисот человек получили ранения. Сотрудники спецназа под пулями спасали заложников, прикрывая их собой, и только потом приступили к уничтожению засевших в школе террористов, которые оказали ожесточенное сопротивление. Всего бойцами "Альфы" были уничтожены 27 террористов, один бандит был захвачен живым. Спасая заложников, погибли трое бойцов группы "А" и семеро бойцов "Вымпела".

Однако антитеррористические подразделения не ограничиваются "Альфой" – почти в каждой стране есть свой элитный отряд, защищающий граждан от посягательств террористов.

Германия: Grenzschutzgruppe 9, или GSG 9

Мюхненские события 1972 года (теракт на Олимпиаде в Мюнхене) вызвали настолько широкий общественный резонанс в Германии, что руководству страны пришлось создать группу быстрого реагирования, способную противостоять террористам.

Для таких целей было сформировано подразделение GSG 9 (нем. Grenzschutzgruppe 9 — группа пограничной охраны №9, причем число было выбрано просто потому, что тогдашняя пограничная служба уже имела восемь регулярных подразделений).

GSG 9 появилось в сентябре 1973 года, ровно через год после трагической гибели спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене. Тогда инцидент завершился трагически, поскольку немецкая полиция не была ни обучена, ни экипирована для проведения подобных операций. Более того, при попытке освободить заложников не было учтено число террористов, участвующих в захвате.

Фото: bundespolizei.de

Многие немецкие политики были против формирования команды, опасаясь, что GSG 9 возродит воспоминания о нацистских отрядах Schutzstaffel (SS). Тогда было принято решение сформировать подразделение из сил полиции, а не армии, как это делается в других странах, поскольку в Германии запрещено использование военной силы против гражданского населения.

Операции GSG 9

Первой операцией GSG 9, которая остается одной из самых известных, была Feuerzauber ("Волшебный огонь"). Она была проведена в 1977 году, когда палестинские террористы угнали самолет авиакомпании Lufthansa рейса Пальма де Майорка - Франкфурт, требуя, чтобы заключенные члены террористической группы "Немецкая фракция "Красная Армия" были освобождены. Тогда самолет облетел тогда несколько пунктов назначения по всему Ближнему Востоку. В течение этого времени капитан самолета компании Lufthansa был убит лидером террористов.

После четырехдневного "скитания" террористы взяли курс на Сомали, где они ждали освобождения членов "Красной армии" - немецкое правительство пообещало, что они будут отпущены. Самолет сел, и захватчики стали ждать выполнения требований.

Операцию было решено провести ночью: сомалийские рейнджеры отвлекли террористов, в то время как бойцы GSG в сопровождении двух оперативников британского подразделения SAS штурмовали самолет.

Штурм длился семь минут и был успешно завершен: все заложники были спасены, трое террористов погибли, а четвертый был тяжело ранен.

Как попасть в GSG 9 Попасть в подразделение GSG 9 могут сотрудники немецкой полиции с опытом работы от 2-х лет. Они проходят 22-недельный курс обучения, который включает в себя 13 недель базовой подготовки и 9 недель повышения квалификации. Кроме медицинских тестов, есть еще и физические требования: бег на 5 километров за 23 минуты и прыжки на расстоянии не менее 4,75 метра. Попасть в подразделение GSG 9 могут сотрудники немецкой полиции с опытом работы от 2-х лет. Они проходят 22-недельный курс обучения, который включает в себя 13 недель базовой подготовки и 9 недель повышения квалификации. Кроме медицинских тестов, есть еще и физические требования: бег на 5 километров за 23 минуты и прыжки на расстоянии не менее 4,75 метра. Интересно, что на вооружении у немецкого спецназа находятся специальные тактические ботинки "GSG9 Tactical Boot", специально разработанные для GSG 9 компанией "Adidas". Они есть в свободной продаже и стоят около 100 евро.



Израиль: Спецподразделение Генштаба Армии обороны Израиля, или "Сайерет Маткаль"

Так как спецназ немецкой полиции был образован по примеру израильских спецподразделений, то стоит упомянуть о силах быстрого реагирования этой страны – Сайерет Маткаль. Отряд был сформирован в 1957 году офицером по имени Авраам Арнан. Образцом послужила британская SAS. Новое подразделение предназначалось для действий за пределами территории Израиля, ведения разведки, диверсий и борьбы с терроризмом.

Фото: idfblog.com

Как попасть в "Сайерет Маткаль" Курс подготовки в "Сайерет Маткаль" считается одним из наиболее жестких в мире. Перед зачислением в учебный отряд призывники (причем только те, кто при прохождении медкомиссии на призывном пункте получили высокие оценки состояния физического и психического здоровья) проходят "гибуш" (ивр. - "сплачивание") - формирование учебных команд. Основной упор в "Сайерет Маткаль" делается на подрывном деле, ведении ближнего боя и изучении иностранных языков, главным образом диалектов арабского. Курс физической подготовки заканчивается 100-километровым кроссом по пустыне. Только те, кто его выдержал, становятся солдатами "Сайерет Маткаль".

Курс подготовки в "Сайерет Маткаль" считается одним из наиболее жестких в мире. Перед зачислением в учебный отряд призывники (причем только те, кто при прохождении медкомиссии на призывном пункте получили высокие оценки состояния физического и психического здоровья) проходят "гибуш" (ивр. - "сплачивание") - формирование учебных команд. Основной упор в "Сайерет Маткаль" делается на подрывном деле, ведении ближнего боя и изучении иностранных языков, главным образом диалектов арабского. Курс физической подготовки заканчивается 100-километровым кроссом по пустыне. Только те, кто его выдержал, становятся солдатами "Сайерет Маткаль".

Фото: idfblog.com

Операции отряда "Сайерет Маткаль"

За время своего существования "Сайерет Маткаль" провел порядка тысячи операций, в том числе 200 за рубежом. Подразделение принимало участие во всех арабо-израильских войнах, выполняя наиболее трудные боевые задачи в тылу противника.

Наиболее известной операцией "Сайерет Маткаль" стало освобождение израильских заложников в июле 1976 года в аэропорту Энтеббе в Уганде. 27 июня четверо террористов захватили самолет компании Air France (рейс Тель-Авив - Париж) и перегнали его сначала в Ливию, а затем в Уганду, где, заручившись поддержкой диктатора Иди Амина, выдвинули требования об освобождении из ряда тюрем 30 особо опасных террористов.

На четырех грузовых самолетах в аэропорт Энтеббе был заброшен сводный отряд спецназа. Ночью израильтяне высадились в Энтеббе, в течение часа освободили заложников и полностью взяли под контроль аэропорт. При этом были убиты все террористы и 45 угандийских солдат, а также уничтожено 11 истребителей ВВС Уганды и несколько радаров ПВО. Погибли четыре заложника, 10 было ранено, а в группе захвата погиб один и было ранено 5 человек.

Еще одна знаменитая операция "Сайерет Маткаль" прошла в апреле 1984 года: полный пассажиров автобус, следовавший по маршруту Тель-Авив — Ашкелон, был захвачен четырьмя террористами из Палестины. Все террористы были из города Хан-Юнис в секторе Газа, некоторым было не больше 17-18 лет. Они требовали отпустить из тюрем 500 заключенных членов ООП в обмен на освобождение заложников. По их требованию автобус проследовал по направлению к сектору Газа, где у лагеря беженцев Дир-Эль-Балах он был остановлен (солдаты прострелили ему шины).

Израиль не пошел на выполнение требований террористов, и спецподразделение "Сайерет Маткаль" провело операцию по освобождению заложников. Автобус был взят штурмом,но во время операции была убита одна из пассажирок — военнослужащая Ирит Португез.

Великобритания: Special Air Serviсe, или SAS

Говоря о спецподразделениях, нельзя не упомянуть британцев – их Особая воздушная служба, или SAS, послужила моделью для подразделений специального назначения во многих других странах по всему миру.

Подразделение SAS было создано во время Второй мировой войны, официальной датой создания считается 24 августа 1941 года.

Изначально группа специализировалась на проведении операций в тылу немецких войск в Африке, в частности, против корпуса "лиса пустыни" Роммеля. Позже на основе SAS была образована отдельная бригада специального назначения, принимавшая участие в обеспечении операции "Оверлорд" по высадке англо-американских войск в Нормандии. После окончания Второй Мировой войны эта бригада была расформирована.

SAS в Северной Африке во время Второй Мировой войны. Фото: wikimedia.org

Мощный подъем национально-освободительного движения и распад британской колониальной системы вынудили английское командование вновь обратиться к формированию частей спецназначения. В послевоенный период они принимали активное участие почти во всех операциях английских войск по подавлению национально-освободительных движений на Ближнем Востоке, в Юго - Восточной Азии и Восточной Африке, а также в период англо-аргентинского военного конфликта из-за Фолклендских (Мальвинских) островов.

Операции SAS

Среди множества операций SAS особо выделяют осаду здания посольства Ирана в Лондоне, которое было захвачено арабскими сепаратистами.

В апреле 1980 года в центре Лондона шесть арабов, вооруженные автоматами, пистолетами и ручными гранатами, ворвались через проходную на территорию посольства Исламской Республики Иран. Охранявший здание констебль попытался оказать сопротивление и успел нажать "тревожную кнопку", но его схватили.

Нападавшие, назвавшие себя активистами "Демократического движения за освобождение Арабистана", захватили посольство. В заложниках оказались 26 человек - персонал и посетители посольства. После получения сигнала тревоги в район посольства были направлены дополнительные силы лондонской полиции и полицейские спецподразделения. Представители полиции вступили в переговоры с террористами.

Террористы выдвинули первое требование - освободить 91 человека из тюрем в Иране, иначе здание посольства будет взорвано. Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер приняла решение о штурме посольства и освобождении заложников английскими силами, что являлось нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях. На место прибыли 60 человек из 22-го полка SAS.

Интересно, что для подготовки к штурму был сымитирован ремонт газопровода около посольства, но террористы потребовали прекратить работу. Тогда диспетчерская служба аэропорта "Хитроу" получила указание заводить самолеты на посадку по более пологой глиссаде спуска, чтобы шум лайнеров заглушил работу спецназа.

Позже лидер террористов выдвинул новые требования - предоставить ему возможность выступить в СМИ, и ему дали эфирное время на BBC. На следующий день террористы потребовали предоставить им связь с послом одной из арабских стран, угрожая убить одного из заложников. Требование выполнено не было, и спустя некоторое время на улицу выбросили тело пресс-атташе посольства.

Во время осады посольства военные сумели построить сооружение, воспроизводящее план каждого из этажей посольства в натуральную величину, а также постройки, прилегающих к основному зданию. На этом макете прошли тренировки всех потенциальных участников операции.

Штурм прошел относительно успешно - в ходе операции погибли два заложника, еще двоих ранили. Из шести террористов пятеро были убиты в ходе штурма, а последний был ранен и спрятался среди заложников, но позже его опознали и задержали.

Кстати, благодаря операции по освобождению заложников широкая общественность впервые узнала о существовании SAS.

Как попасть в SAS SAS набирает бойцов только из других спецподразделений, обычно на трехлетний срок (причем офицеры могут потом вернуться в SAS и на второй тур). Зачастую солдаты и офицеры после первичного отбора в SAS проводят около пяти месяцев в обучении (жесточайший курс отбора в подразделение), включая получение медицинских навыков. Их распределяют по четырем эскадронам обычно на два года. Каждый эскадрон в свою очередь состоит из штаба и четырех подразделений (аналог роты). Роты имеют свою специализацию. Одна предназначена для действий в горной местности, другая — на специальных средствах движения, третья выводится в тыл противника воздушным путем, четвертая — морским. Потом бойцы могут перейти в тренировочное крыло или в узкоспециализированные подразделения SAS.

SAS набирает бойцов только из других спецподразделений, обычно на трехлетний срок (причем офицеры могут потом вернуться в SAS и на второй тур). Зачастую солдаты и офицеры после первичного отбора в SAS проводят около пяти месяцев в обучении (жесточайший курс отбора в подразделение), включая получение медицинских навыков. Их распределяют по четырем эскадронам обычно на два года. Каждый эскадрон в свою очередь состоит из штаба и четырех подразделений (аналог роты). Роты имеют свою специализацию. Одна предназначена для действий в горной местности, другая — на специальных средствах движения, третья выводится в тыл противника воздушным путем, четвертая — морским. Потом бойцы могут перейти в тренировочное крыло или в узкоспециализированные подразделения SAS.

США: Army Compartmented Elements, более известный как Delta Force

И в заключение – американский спецназ, известный под названием Delta. Он менял название несколько раз, последнее - Army Compartmented Elements.

Создание отряда Delta было результатом хорошо освещенных прессой террористических актов в 1970-х годах - в том числе и тех самых мюнхенских событий 1972 года. Из-за роста террористической угрозы правительство США посчитало нужным создание контртеррористической организации. Инструкции по созданию такой группы получили ключевые военные и государственные персоны.

В ноябре 1979 года, практически сразу после создания отряда Delta, 53 американца были взяты в плен в американском посольстве в Тегеране. Бойцы "Дельты" вышли на одну из первых операций, получившей название "Орлиный коготь", целью которой было незаметное проникновение в страну и спасение заключенных в течение двух дней. Однако операция провалилась из-за слишком сложного плана, недостаточно тренированной авиационной команды спецназначения и технических проблем, которые уменьшили число действующих вертолетов с восьми до пяти.

После проваленной операции правительство США пересмотрело свои требования и в результате создало новые объединения, включающие "морских котиков" ВМС США и авиаполк спецопераций "Ночные сталкеры"

Операции отряда Delta Force

Как составная часть специальных сил США "Дельта" осуществляет свои боевые операции по всему земному шару, и многие из них засекречены. Однако о некоторых сообщается в открытых источниках.

Так, в 1983 году бойцы Delta участвовали во вторжении на остров Гренада, где у власти находился антиамериканский режим президента Бишопа. Отряд за двое суток до начала десантирования главных сил захватил все ключевые объекты, обеспечив успешную высадку с воздуха и моря.

В 1989 году "познакомился" с бойцами Delta панамский диктатор и владелец наркобизнеса Мануэль Норьега, в Сальвадоре они обучали местных коммандос приемам антипартизанской войны, в Колумбии солдаты Delta ищут и находят замаскированные в горных джунглях базы наркомафии.

Фото: defense.gov

Не обошлись без участия отряда и самые знаменитые операции вооруженных сил США - "Буря в пустыне" (часть войны в Персидском заливе, операция по разгрому иракской армии) и "Несокрушимая свобода" (все военные мероприятия США, инициированные в ответ на теракты 11 сентября 2001 года). В первой "Дельта" охотилась на иракские ракеты, а во второй - на лидеров "Талибана".

Отметим, что отряду приписывают проведение операции по убийству Усамы бен Ладена, но в действительности операцию провел отряд подразделения "морских котиков".

Как попасть в Delta Force В отряд Delta берут только добровольцев, имеющих гражданство США, не моложе 22 лет и не старше 35, со стажем службы в американских вооруженных силах не менее 4 лет и чином сержанта, обладающих отличным здоровьем и нормальной психикой, набирающих не менее 110 баллов по тесту общих способностей. В отряд Delta берут только добровольцев, имеющих гражданство США, не моложе 22 лет и не старше 35, со стажем службы в американских вооруженных силах не менее 4 лет и чином сержанта, обладающих отличным здоровьем и нормальной психикой, набирающих не менее 110 баллов по тесту общих способностей. Офицеры должны иметь чин капитана или майора, образование в объеме колледжа и хотя бы год успешного командования воинским подразделением. Кроме того, все добровольцы проходят негласную проверку на благонадежность и на допуск к секретной работе. Не принимают в "Дельту " тех, у кого были взыскания на военной службе, тем, кто нарушал закон, кто не умеет прыгать с парашютом и не обладает высокой квалификацией по двум военным специальностям.



Сергей Блохин