"Ъ-Власть": Кудрин готовит комплексную программу реформ

Фото: М24.ru

Комитет советов

Комитет гражданских инициатив Алексея Кудрина за год своего существования собрал и потратил 270 миллионов рулей, но в политике почти не заметен. "Власть" разбиралась, в чем состоит стратегия Кудрина и как он намерен использовать нынешний период для подготовки комплексной программы реформ.

Елизавета Сурначева, Вера Ситнина, Ъ-Власть

Экономический прогноз на июнь

Наступил июнь, и "Власть", как всегда, предлагает свой экономический прогноз на месяц. Эксперты ответят на вопросы, что случится с курсом доллара к рублю, какой окажется инфляция на российском потребительском рынке, как изменятся мировые цены на нефть, как поведут себя доллар и евро на мировом валютном рынке. Но сначала оценим главное экономическое событие мая.

Сергей Минаев, Ъ-Власть

Союз расширимый

Встреча президентов России, Белоруссии и Казахстана показала, что в 2015 году Евразийский экономический союз может пополниться Киргизией и Украиной. Тем временем сами участники "тройки" внезапно задумались, насколько глубоко и как быстро они готовы интегрироваться. От ответа на эти вопросы зависит, удастся ли Москве построить на постсоветском пространстве новое объединение.

Александр Габуев, Ъ-Власть

Город левый, город правый

26 и 27 мая в Вечном городе выбирали мэра, но ни один из 19 кандидатов не понравился римлянам настолько, чтобы победить в первом туре. Но через неделю столичным жителям все-таки придется выбрать между прошедшими во второй тур Иньяцио Марино и Джанни Алеманно, или, говоря иначе, между левым и правым центром.

Елена Пушкарская, Ъ-Власть

"Пальма" о двух концах

Победителем Каннского фестиваля стал фильм Абделлатифа Кешиша "Жизнь Адели". За темой сексуальных меньшинств и ведущейся вокруг нее борьбой Андрей Плахов попытался увидеть импульс, который "Жизнь Адели" дает развитию языка кино как искусства.

Андрей Плахов, Ъ-Власть