На месте ТЦ "Пирамида" не будут строить новые помещения

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

На месте снесенного торгового центра "Пирамида" у метро "Пушкинская" не будут строить никаких помещений, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"На месте "Пирамиды" ничего не будет, как и на месте других демонтированных помещений. Все идет под слом, так как они стоят на коммуникациях", – цитирует его слова ТАСС.

Ранее Алексей Немерюк сообщил, что демонтаж здания могут начать уже 21 февраля. При этом, собственник готов снести объект самостоятельно. Однако ему понадобится помощь в отключении коммуникаций и обеспечении безопасности, в чем власти готовы оказать содействие.

Напомним, на время демонтажа торгового центра "Пирамида" один из входов на станцию метро "Пушкинская" закроют.

Нельзя будет зайти в вестибюль со стороны здания редакции газеты "Известия", остальные входы в вестибюли станции будут работать в штатном режиме. Снос торгового центра не угрожает здоровью пассажиров и целостности конструкций столичной подземки.

Масштабный снос торговых павильонов, которые столичные власти признали самостроем, начался в Москве в ночь на 9 февраля.

Всего в городе будет демонтировано 104 объекта. Постройку должен ликвидировать владелец за собственный счет. В случае невыполнения поручения, объект демонтируется окружной префектурой. Процесс ликвидации может проходить от месяца до года.