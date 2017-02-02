Форма поиска по сайту

02 февраля 2017, 14:54

Политика

Глава ОКР Жуков надеется, что российских паралимпийцев допустят на Игры-2018

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков выразил надежду, что российских паралимпийцев допустят к Играм 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, сообщает Р-Спорт. "Я очень надеюсь, что удастся эту ситуацию изменить, и наши паралимпийцы все-таки примут участие в Играх в Пхенчхане", – сказал журналистам Жуков.

Александр Жуков подчеркнул, что Международный паралимпийский комитет – самостоятельная организация, которая не связана с МОК. Олимпийский комитет России не может повлиять на недопуск россиян, признался глава ОКР.

30 января 2017 года Международный паралимпийский комитет (IPC) отклонил предложение ПКР допустить россиян к участию в квалификационных соревнованиях к Паралимпийским играм-2018 в Пхенчхане, не смотря на конкретные гарантии со стороны ПКР.
В августе 2016 года международный паралимпийский комитет (IPC) отстранил россиян от Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и лишил ПКР членства в организации.
Александр Жуков паралимпийцы

