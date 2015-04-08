Подписан контракт на боксерский поединок Поветкин – Перес

Александр Поветкин. Фото: ТАСС

Подписан контракт на проведение поединка между российским боксером Александром Поветкиным и кубинцем Майком Пересом. Бой состоится 22 мая в Москве, сообщает "Р-Спорт".

Отметим, что Перес ранее уже встречался с россиянами и победил единогласным решением судей Магомеда Абдусаламова. Травмы, полученные последним в том бою, оказались настолько серьезными, что Абдусаламову пришлось завершить карьеру.

Ранее M24.ru сообщало, что Поветкин в будущем году может провести бой с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям четырех ведущих организаций украинцем Владимиром Кличко.

Напомним, первый бой между Поветкиным и Кличко состоялся 5 октября 2013 года в Москве и украинец в нем одержал победу по решению судей по итогам 12 раундов. В октябре 2014 года Поветкин завоевал пояс WBC Silver, отправив в нокаут Карлоса Такама.

Владимиру Кличко предстоит провести бой против британца Тайсона Фьюри.