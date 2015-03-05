Столичные власти ожидают осложнения дорожной ситуации перед 8 марта

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Департамент транспорта столицы прогнозирует осложнение ситуации на дорогах в преддверии 8 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным департамента, на обстановку влияет увеличение числа корреспонденций, погода и большое количество ДТП, происходящих в часы пик.

Наиболее загруженными магистралями в конце февраля были Люблинская улица и шоссе Энтузиастов – там скорость была не выше 32 км/ч. Наименее загруженными трассами в будние дни были МКАД и Кутузовский проспект.

Основное число очагов аварийности сосредоточено на севере столицы, причем в районе ТТК чаще всего аварии случаются рядом с местами проведения реконструкции трасс. В связи с этим в ведомстве советуют проявить бдительность.

По словам замглавы "Центра организации дорожного движения" (ЦОДД) Александра Полякова, вечерние часы пик будут более растянуты по времени, поэтому водителям следует быть предельно внимательными при совершении поездок, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Также в департаменте транспорта советуют в предпраздничные дни по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле.