Фуркад удалил оскорбительный комментарий к фотографии российского биатлониста

Александр Логинов (второй справа). Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Биатлонист, двукратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад удалил оскорбительный комментарий в Instagram под фотографией российского спортсмена Александра Логинова, сообщает сайт "Комсомольской правды".

31 января Логинову исполнилось 25 лет, и его поздравил Союз биатлонистов России, перечислив самые значимые достижения спортсмена, в числе которых трехкратное чемпионство Европы и бронза на Кубке мира в сезоне 2012/2013.

Фуркад написал под снимком: "И он получил двухлетнюю дисквалификацию за употребление ЭПО. Не забудьте один из самых главных его трофеев". Логинов, кстати, действительно был дисквалифицирован за допинг, но уже отбыл наказание и вернулся в большой спорт.

Комментарий вызвал негодование россиян, и Фуркад его удалил.