В "Зените" прокомментировали инцидент с выездом Кокорина на "встречку"

Фото: ТАСС/Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"

Футболист "Зенита" Александр Кокорин совершил выезд на полосу встречного движения в столице и был задержан полицией в свой выходной, сообщает агентство "Р-Спорт". Об этом рассказали в пресс-службе клуба.

От дальнейших комментариев представитель клуба отказался, добавив только, что "бульварная пресса" преувеличила детали инцидента.

Ранее сообщалось, что инспекторы ДПС остановили Кокорина за грубое нарушение ПДД в столице. Кокорин ехал на своем Bentley по встречной полосе. Полицейские составили в отношении спортсмена административный протокол.

За выезд на встречную полосу водителя ожидает два вида наказаний: штраф или лишение права управления автомобилем. Штраф в данном случае составляет от 1000 до 5000 рублей. Сам тип наказания определит суд.