В Подмосковье пройдут мастер-классы режиссера Анатолия Васильева

Фото: пресс-служба

15 июня в Доме творчества "Звенигород" пройдут мастер-классы режиссера театра и кино Анатолия Васильева. Мероприятие пройдет в рамках Международной летней театральной школы Союза Театральных Деятелей.

"Я безмерно счастлив, что молодым артистам представится возможность знакомства с театральной легендой мировой величины", - отметил известный актер, режиссер и худрук театральной школы Александр Калягин.

В этот раз театральная школа будет организована с 1 по 30 июня, и в седьмом по счету проекте примут участие 28 стран. А конкурс составил шесть человек на место - из 500 поданных заявок было принято лишь 80.

Студентам школы не только прочитают лекции, но также проведут тренинги, мастер-классы, репетиции, групповые и индивидуальные занятия. В программу будут включены такие дисциплины, как актерское мастерство, сценическая речь, движение, фехтование и другие.