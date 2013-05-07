Форма поиска по сайту

07 мая 2013, 13:37

Культура

В Подмосковье пройдут мастер-классы режиссера Анатолия Васильева

Фото: пресс-служба

15 июня в Доме творчества "Звенигород" пройдут мастер-классы режиссера театра и кино Анатолия Васильева. Мероприятие пройдет в рамках Международной летней театральной школы Союза Театральных Деятелей.

"Я безмерно счастлив, что молодым артистам представится возможность знакомства с театральной легендой мировой величины", - отметил известный актер, режиссер и худрук театральной школы Александр Калягин.

В этот раз театральная школа будет организована с 1 по 30 июня, и в седьмом по счету проекте примут участие 28 стран. А конкурс составил шесть человек на место - из 500 поданных заявок было принято лишь 80.

Студентам школы не только прочитают лекции, но также проведут тренинги, мастер-классы, репетиции, групповые и индивидуальные занятия. В программу будут включены такие дисциплины, как актерское мастерство, сценическая речь, движение, фехтование и другие.

Анатолий Васильев – российский театральный режиссер, педагог, заслуженный деятель искусств России, лауреат Государственной премии России, создатель "Школы драматического искусства". Он работал с такими театрами, как "Комеди Франсез" и "Одеон" во Франции, Художественный театр в Будапеште и Немецкий Национальный Театр.
