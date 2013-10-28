Александра Емельяненко на шоу "Легенда" заменит Алексей Олейник

Алексей Олейник (справа) во время боя с Джеффом Монсоном. Фото: ИТАР-ТАСС

Вместо Александра Емельяненко на бойцовском шоу "Легенда" выступит Алексей Олейник. Ему предстоит помериться силами с хорватом Мирко Крокопом.

Поединок состоится 8 ноября в 19.00 на малой спортивной арене "Лужники".

Алексей Олейник по прозвищу "Удав" является одним из самых известных бойцов ММА в России. Он выступал, в частности, на турнирах M-1 Global и в серии Bellator. Спортсмену удавалось победить таких грозных противников как Джефф Монсон и Дион Старинг.

Напомним, Александр Емельяненко был снят с турнира из-за скандала: боец подрался в кафе на Восточной улице с группой посетителей заведения, отмечавшей корпоратив. В ходе потасовки Емельяненко-младший нанес телесные повреждения 63-летнему пенсионеру.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Статус Емельяненко пока не ясен - сообщалось, что по делу он проходит свидетелем. В свою очередь, спортсмен написал заявление в полицию, в котором утверждает, что является пострадавшей стороной.

Организаторы бойцовского шоу "Легенда" приняли решение отказаться от услуг скандально известного бойца. Таким образом, матч-реванш между Емельяненко и Крокопом не состоится, а на ринг выйдет Олейник.