Александра Емельяненко на шоу "Легенда" заменит Алексей Олейник

Алексей Олейник (справа) во время боя с Джеффом Монсоном. Фото: ИТАР-ТАСС
Вместо Александра Емельяненко на бойцовском шоу "Легенда" выступит Алексей Олейник. Ему предстоит помериться силами с хорватом Мирко Крокопом.
Поединок состоится 8 ноября в 19.00 на малой спортивной арене "Лужники".
Алексей Олейник по прозвищу "Удав" является одним из самых известных бойцов ММА в России. Он выступал, в частности, на турнирах M-1 Global и в серии Bellator. Спортсмену удавалось победить таких грозных противников как Джефф Монсон и Дион Старинг.
Напомним, Александр Емельяненко был снят с турнира из-за скандала: боец подрался в кафе на Восточной улице с группой посетителей заведения, отмечавшей корпоратив. В ходе потасовки Емельяненко-младший нанес телесные повреждения 63-летнему пенсионеру.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Статус Емельяненко пока не ясен - сообщалось, что по делу он проходит свидетелем. В свою очередь, спортсмен написал заявление в полицию, в котором утверждает, что является пострадавшей стороной.
Организаторы бойцовского шоу "Легенда" приняли решение отказаться от услуг скандально известного бойца. Таким образом, матч-реванш между Емельяненко и Крокопом не состоится, а на ринг выйдет Олейник.