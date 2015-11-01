Спасатели нашли обломок фюзеляжа Airbus А321

Спасатели нашли фрагмент средней части фюзеляжа рухнувшего А321

На месте крушения Airbus А321 "Когалымавиа" обнаружен обломок средней части фюзеляжа. Об этом сообщил директор департамента пожарно-спасательных сил МЧС России Александр Агафонов.

"Поисковые подразделения на данный момент вернулись, есть предварительные результаты. И вторая группа возвращается сейчас. Сегодня обнаружен большой фрагмент средней части фюзеляжа авиалайнера", – сказал Агафонов в ходе селекторного совещания.

В понедельник, 2 ноября, поисковые работы продолжатся.

Напомним, утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus А321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей.

Официальные версии о том, что послужило причиной крушения российского лайнера, еще не озвучивались. Однако уже сообщалось о технических неполадках самолета: до взлета экипаж жаловался на проблемы с двигателем, а после – с радиостанцией.

"СК России проверит все возможные версии, которые могли привести к трагедии, в том числе о технической неисправности воздушного судна", – заявил официальный представитель ведомства Владимир Маркин.

Ассоциация туристических операторов России опубликовала список членов экипажа и пассажиров лайнера А321, рухнувшего в Египте. Всего на борту воздушного судна находились 224 человека: 217 пассажиров и 7 членов экипажа. При этом посольство России в Египте сообщило, что на борту было не 217, а 212 пассажиров.

Копия перечня погибших доступна по ссылке.